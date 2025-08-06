Кто может получить 1 000 гривен?

Выплаты предусмотрены в августе, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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1 000 гривен могут получить:

УБД;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Когда поступят выплаты?

Выплаты ко Дню Независимости в зависимости от категории будут начислять по-разному.

Пенсионерам, которые имеют право на помощь ко Дню Независимости, выплата будет осуществлена в августе вместе с пенсией. Военнослужащим выплата будет проведена воинской частью на основании поданной в ПФУ заявки.

Если лицо не является пенсионером и не проходит службу, помощь ко Дню Независимости будет проведена по заявлению лица, которое имеет право на такую выплату.