Какая помощь предусматривается для поддержки сельского хозяйства?
Он будет реализован в Полтавской, Глобинской, Опошнянской и Котелевской территориальных общин, пишет 24 Канал со ссылкой на Каритас Полтава.
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Отмечается, что поддержка сельских домохозяйств будет осуществляться следующим путем:
- предоставление финансовой помощи для восстановления и развития
- сельскохозяйственной деятельности;
- улучшение доступа к рынкам;
- повышение осведомленности по ведению хозяйства через учебные сессии.
Многоцелевой сельскохозяйственный грант составляет от 33 000 грн до 125 000 гривен, а грант на улучшение доступа к рынкам и увеличение добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции – от 8 000 грн до 16 500 гривен.
Для чего предоставляются гранты?
Первый грант охватывает закупки семян, удобрения, мелкого рогатого скота, кормов для скота, оборудования, а также легкого и среднего ремонта сельскохозяйственной инфраструктуры, которая была повреждена в результате военных действий, и восстановления оросительных систем. Второй направлен на улучшение доступа к рынкам и увеличение добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции – поддержка для переработки пищевых продуктов и для покрытия транспортных расходов.
Помощь могут получить ВПЛ и местное пострадавшее от войны население, в частности:
- Многодетные семьи (3 и более детей);
- Член домохозяйства имеет инвалидность (I и II группа) или тяжелую или хроническую болезнь;
- Домохозяйства, возглавляемые одним лицом (отец-одиночка, мать – одиночка, опекуны);
- Домохозяйства с беременными женщинами или детьми до 3 лет№
- Домохозяйства с людьми пожилого возраста (60+ лет);
- Лица предпенсионного возраста 50+ лет без дохода.
Для участия в проекте должны выполняться следующие условия:
- домохозяйства с предыдущим опытом в растениеводстве или животноводстве, которые заинтересованы в продолжении или восстановлении этой деятельности;
- домохозяйства полагаются на фермерство как на один из основных источников дохода
- домохозяйства имеют доступ к земле (до 5 гектаров).
- уязвимость домохозяйства;
- домохозяйство не получало подобной помощи от другой благотворительной организации, связанной с сельскохозяйственной деятельностью в течение последних 9 месяцев
- приложить заявку (производственный план) и принять участие по крайней мере в 1 учебной сессии.
Важно! Для подачи заявки необходимо заполнить форму предварительной регистрации, а за дополнительной информацией просим обращаться по телефону: +380952877054 или +380503055080.