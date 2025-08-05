Какая помощь предусматривается для поддержки сельского хозяйства?

Он будет реализован в Полтавской, Глобинской, Опошнянской и Котелевской территориальных общин, пишет 24 Канал со ссылкой на Каритас Полтава.

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Отмечается, что поддержка сельских домохозяйств будет осуществляться следующим путем:

предоставление финансовой помощи для восстановления и развития

сельскохозяйственной деятельности;

улучшение доступа к рынкам;

повышение осведомленности по ведению хозяйства через учебные сессии.

Многоцелевой сельскохозяйственный грант составляет от 33 000 грн до 125 000 гривен, а грант на улучшение доступа к рынкам и увеличение добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции – от 8 000 грн до 16 500 гривен.

Для чего предоставляются гранты? Первый грант охватывает закупки семян, удобрения, мелкого рогатого скота, кормов для скота, оборудования, а также легкого и среднего ремонта сельскохозяйственной инфраструктуры, которая была повреждена в результате военных действий, и восстановления оросительных систем. Второй направлен на улучшение доступа к рынкам и увеличение добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции – поддержка для переработки пищевых продуктов и для покрытия транспортных расходов.

Помощь могут получить ВПЛ и местное пострадавшее от войны население, в частности:

Многодетные семьи (3 и более детей); Член домохозяйства имеет инвалидность (I и II группа) или тяжелую или хроническую болезнь; Домохозяйства, возглавляемые одним лицом (отец-одиночка, мать – одиночка, опекуны); Домохозяйства с беременными женщинами или детьми до 3 лет№ Домохозяйства с людьми пожилого возраста (60+ лет); Лица предпенсионного возраста 50+ лет без дохода.

Для участия в проекте должны выполняться следующие условия:

домохозяйства с предыдущим опытом в растениеводстве или животноводстве, которые заинтересованы в продолжении или восстановлении этой деятельности;

домохозяйства полагаются на фермерство как на один из основных источников дохода

домохозяйства имеют доступ к земле (до 5 гектаров).

уязвимость домохозяйства;

домохозяйство не получало подобной помощи от другой благотворительной организации, связанной с сельскохозяйственной деятельностью в течение последних 9 месяцев

приложить заявку (производственный план) и принять участие по крайней мере в 1 учебной сессии.

Важно! Для подачи заявки необходимо заполнить форму предварительной регистрации, а за дополнительной информацией просим обращаться по телефону: +380952877054 или +380503055080.