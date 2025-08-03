Кто потеряет денежную помощь в августе?

С 1 августа прекращаются выплаты дополнительной денежной помощи украинцам, которые проживают в прифронтовых регионах. Министерство социальной политики официально завершило программу совместно со Всемирной продовольственной программой ООН и Пенсионным фондом, напоминает 24 Канал.

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Выплаты поступали автоматически: до 3 250 гривен ежемесячно, если доход человека был меньше этой суммы и он не пользовался другими международными программами.

Под сокращение попали три социально уязвимые группы:

пенсионеры,

люди с инвалидностью (включая детей),

граждане без права на пенсию.

Помощь получали жители девяти областей, где продолжаются или потенциально возможны боевые действия: Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Черниговской, Днепропетровской и Сумской.

Интересно! За время действия проекта финансовую поддержку получили более 390 тысяч человек. Общая сумма выплат превысила 5 миллиардов гривен. Июль стал последним месяцем, когда помощь была начислена.