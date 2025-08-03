Хто втратить грошову допомогу у серпні?

Із 1 серпня припиняються виплати додаткової грошової допомоги українцям, які проживають у прифронтових регіонах. Міністерство соціальної політики офіційно завершило програму спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН та Пенсійним фондом, нагадує 24 Канал.

Читайте також Кому з пенсіонерів зменшать пенсію з 1 серпня

Виплати надходили автоматично: до 3 250 гривень щомісяця, якщо дохід людини був менший за цю суму і вона не користувалася іншими міжнародними програмами.

Під скорочення потрапили три соціально вразливі групи:

пенсіонери,

люди з інвалідністю (включно з дітьми),

громадяни без права на пенсію.

Допомогу отримували жителі дев’яти областей, де тривають або потенційно можливі бойові дії: Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Чернігівської, Дніпропетровської та Сумської.

Цікаво! За час дії проєкту фінансову підтримку отримали понад 390 тисяч осіб. Загальна сума виплат перевищила 5 мільярдів гривень. Липень став останнім місяцем, коли допомога була нарахована.