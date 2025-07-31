Чому зменшаться пенсії у серпні?

Раніше ця доплата надавалась пенсіонерам, що проживають у зоні активних або потенційних бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Зауважте! Ця програма проіснувала 2 роки, її впровадили ще у серпні 2023 року. Метою була підтримка найвразливіших верств населення.

Також вимогами для отримання доплати було те, що:

пенсіонер має отримувати пенсію менш як 3 250 гривень;

не отримував міжнародної підтримки або ж виплат для ВПО.

Оскільки ця доплата розраховувалась індивідуально, сума зменшення також визначається окремо для кожного.

Щомісяця, приблизно 390 тисяч українців отримували близько 219 мільйонів гривень допомоги – загалом понад 5 мільярдів гривень,

– повідомляє міністерство.

Нагадаємо! Раніше ця доплата розраховувалась як різниця між 3 250 та сумою пенсії.