Допомогу від ООН скасують. Це вплине на пенсію

Допомога пенсіонерам від Всесвітньої продовольчої програми ООН не надаватиметься з серпня, повідомляє Мінсоцполітики.

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Тобто частина пенсіонерів перестане отримувати спеціальну доплату до пенсії. Причиною завершення програми стала фінансова неможливість здійснювати подальші виплати такого роду.

Зверніть увагу! Така допомога надавалась пенсіонерам, які живуть у зоні активних чи можливих бойових дій, мають пенсію менш як 3 250 гривень і не отримували міжнародної підтримки (чи виплат для ВПО).

Хто отримає вікові надбавки до пенсії з 1 серпня

Загальної індексації та перерахунку у серпні не передбачається. Водночас частина пенсіонерів відчує збільшення виплат. Зростання відбудеться завдяки нарахуванню доплати за віком.

Така надбавка надається пенсіонерам старше 70 років, що отримують виплату за віком. Розмір цієї доплати цьогоріч не змінився:

пенсіонерам від 70 до 74 років включно нарахують додатково 300 гривень;

особам від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

громадянам старше 80 років – 570 гривень.

Нараховується така доплата автоматично. У перший місяць вона надається не в повному обсязі, а відповідно до кількості днів після дня народження особи.

Зверніть увагу! Ця доплата надається лише, якщо особа має загальну щомісячну пенсійну виплату (з урахуванням усіх доплат) менш як 10 340,35 гривні.

Чи зміняться виплати по інвалідності у серпні

У серпні підвищення пенсій по інвалідності не передбачається. Ці виплати надалі залежатимуть від індивідуальних показників. Зокрема, обставин набуття інвалідності. Також роль грає вік особи і кількість набутого стажу.

Пенсії по інвалідності прямо залежать від вікових:

люди з інвалідністю I групи мають право на 100% пенсії за віком;

інвалідністю II групи – 90%;

інвалідністю III групи – 50%.

Також потрібно враховувати, що мінімальні пенсії по інвалідності зараз такі:

для осіб з інвалідністю І групи – 3 323 гривні;

для осіб, які не працюють і мають інвалідність II чи III групи – 2 520 гривень.

які працюють і мають інвалідність II чи III групи – 2 093 гривні.

Нагадаємо! Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю не може бути менш як 2 361 гривня, адже це прожитковий мінімум, встановлений зараз.

Чи будуть у 2025 році виплати до Дня Незалежності

Традиційно у серпні деякі українці отримають виплату до Дня Незалежності. Свого часу ця грошова підтримка була введена замість допомоги до 9 травня. Станом на зараз на таку виплату мають право більше осіб, зокрема, учасники бойових дій, а також постраждалі учасники Революції Гідності.

Розмір цієї допомоги залежить від статусу особи. Цьогоріч виплати до Дня Незалежності будуть в діапазоні від 450 до 3 100 гривень. Більшості ці кошти надійдуть автоматично. Однак є і ті, кому доведеться подати спеціальну заяву в ЦНАП чи ПФУ, йдеться, до прикладу, про осіб, що підходять під визначені критерії і не є офіційно працевлаштованими.

Зверніть увагу! З повним переліком осіб, які мають право на таку допомогу, ви можете ознайомитись тут.

Як зміниться допомога для ВПО

У серпні розмір допомоги для ВПО не зміниться, вона і надалі складатиме:

3 000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю;

2 000 – повнолітніх переселенців (старше 18 років).

Національна соціальна сервісна служба України нагадала і про впровадження експериментального проєкту, що дозволить ВПО легше пройти адаптацію.

Особи старшого віку та внутрішньо переміщені особи з інвалідністю мають право на безкоштовне розміщення у державних некомерційних підприємствах – Трускавецький санаторій "Батьківщина" та Миргородський санаторій "Слава",

– йдеться у повідомленні служби.

Зауважте! За перше півріччя 2025 року цією програмою скористалися уже 4 тисячі осіб.

Нові правила покупки квитків через Укрзалізницю

З 1 серпня Укрзалізниця вводить тестовий режим верифікації через Дію.Підпис. Зміни діятимуть не для всіх напрямів, нововведення буде впроваджено:

для рейсу №12 Львів – Одеса;

№27/28 Київ – Чоп;

№105/106 Одеса – Київ;

№29/30 Київ – Ужгород;

№91/92 Львів – Київ.

Зміни були введені, аби зменшити кількість зловживань при купівлі квитків.

Зверніть увагу! Через касу квитки на ці рейси буде придбати неможливо.

Коли повернуться штрафи для ФОПів

Як повідомляє ДПС, ФОПи, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, почнуть отримувати збільшені штрафи. Річ у тім, що для цих підприємців закінчиться перехідний період.

ФОПам надається штраф за порушення касової дисципліни. Зокрема, підприємця можуть оштрафувати за:

використання несертифікованих касових апаратів;

невидачу чеків.

Як зміниться розмір штрафів:

за перше порушення штраф – 100% від вартості товару чи послуги;

150% – за кожне наступне порушення правил.

Чи будуть індексувати зарплати у серпні

У серпні 2025 року мають бути проіндексовані зарплати:

для тих, хто обрав базовим місяцем грудень 2024 року, індексування відбуватиметься вже в 4 раз;

а от для тих, хто обрав базовим місяцем січень 2025 року, індексування відбувається вдруге за коефіцієнтом 4,4%.

Як розшириться програма "Доступні ліки"

За даними МОЗ, з 1 серпня буде розширено перелік медикаментів, що доступні за програмою "Доступні ліки". Також планують додати препарати для лікування:

серцево-судинних захворювань;

цереброваскулярних захворювань

Нагадаємо! За програмою "Доступні ліки" частина українців матиме можливість отримати медикаменти безоплатно або з частковою доплатою.

Додатково будуть реімбурсовуватись препарати з двовалентним залізом і фолієвою кислотою, необхідні для профілактики та лікування анемії під час вагітності та після пологів,

– зазначає МОЗ.

Коли набуде чинності система відкритого банкінгу

З 1 серпня стане чинною система відкритого банкінгу. Ці зміни спрощуватимуть процес переказів та здійснення фінансових операцій.

Відкритий банкінг передбачає безпечний та структурований обмін даними між надавачами платіжних послуг через спеціалізовані інтерфейси (АРІ), які передаються виключно за згодою користувача з метою отримання відомостей з рахунку користувача та ініціювання платіжної операції,

– повідомляє НБУ.

Важливо! Ці зміни є частиною виконання вимог в частині приєднання України до SEPA, а також вступу до ЄС.

Як зміняться тарифи на комуналку для населення з 1 серпня

Електроенергія

Вартість електроенергії для населення не зміниться і складатиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Зауважимо, що ця ціна, за рішенням уряду, буде актуальною до жовтня 2025 року.

Деякі українці можуть платити за електроенергію менше. Маються на увазі власники двозонних лічильників. Для таких споживачів тариф ділиться на 2:

денний тариф – діє з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний – з 23:00 до 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Також споживачі можуть встановити тризонні лічильники. Для цих громадян тариф ділитиметься уже на 3 частини.

Водопостачання та водовідведення

Саме НКРЕКП не планує підвищувати вартість водопостачання та водовідведення загалом. Проте у деяких населених пунктах місцева влада може самостійно ухвалити рішення про збільшення тарифу.

Зверніть увагу! Вартість водопостачання та водовідведення визначається окремо для кожного населеного пункту.

Газ

Фіксований тариф від компанії "Нафтогаз" залишатиметься і надалі – 7,96 гривні за кубометр. Зазначимо, що мораторій на підвищення діятиме до кінця 2025 року.

Інші регулятори також не збільшуватимуть тарифи, вони і надалі складатимуть від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр.

Тарифи на електроенергію для бізнесу з 1 серпня

Тарифи на електроенергію для промисловості з 1 липня виростуть граничні ціни (прайс-кепи). Збільшення відбудеться саме для вечірніх годин:

на ринку добу наперед (РДН) – з 17:00 до 23:00 – зростуть з 9 000 до 15 000 гривень за мегават-годину;

на внутрішньодобового ринку (ВДР) – з 17:00 до 23:00 – зростуть з 9 000 до 15 000 гривень за мегават-годину;

на балансуючому ринку – з 17:00 до 23:00 – зростуть з 10 000 до 16 000 гривень за мегават-годину.

Коли закінчиться термін добровільного повернення військових із СЗЧ

До 30 серпня ще діятиме спрощена процедура повернення військових, які вперше самовільно залишили частину. Деталі цього закону:

спрощена процедура діє, якщо особа самовільно залишила частину вперше;

ця особа може відновитися на службі без кримінального переслідування;

якщо така особа повертається в частину, для неї відновлюється грошове, продовольче та речове забезпечення;

звільнення від відповідальності відбувається за рішенням суду.

Зверніть увагу! Вказана процедура не поширюється на тих, хто залишив місце служби до набуття чинності цього закону, тобто до 29 листопада 2024 року

Хто зможе скористатися відстрочкою у Резерв+ в серпні

Урядовиця Катерина Черногоренко заявила, що у період з кінця липня на початку серпня в застосунку Резерв+ з'явиться можливість оформлювати відстрочку новим категоріям громадян. Послуга буде доступна працівникам вишів та профосвіти, якщо вони є:

науковими співробітниками;

науково-педагогічними;

педагогічними.

Зверніть увагу! Вказані громадяни мають бут в базі ЄДЕБО.

Також оформити відстрочку можуть громадяни чий чоловік або дружина мають інвалідність І чи II групи. Ця потреба має бути підтверджена даними ПФУ, ДРАЦСу та Мінсоцполітики.

Катерина Черногоренко Ексзаступниця міністра оборони з цифровізації Розуміємо, наскільки важливо мати змогу подати заявку онлайн, без черг і візитів до ТЦК. Працюємо над розширенням сервісу для інших категорій.

Кому знімуть бронювання у серпні

7 серпня закінчується воєнний стан і набирає чинності рішення про його продовження ще на 90 днів. Відповідно, саме в цю дату почне діяти оновлений етап мобілізації. Згідно з чинним законодавством, частина чоловіків в цей час може втратити в бронь.

Чому військовозобов'язаного можуть зняти з бронювання:

внаслідок зміни статусу підприємства, яке надало бронювання особі;

статус бронювання втратив юридичну силу внаслідок закінчення терміну;

відбулося розірвання трудових відносин;

організація, що надавала бронь, була ліквідована;

роботодавець не подав повторне подання про бронювання (або там виявлено порушення);

бронювання було замінено іншим типом відстрочки.

Зауважте! Дізнатися про наявність чинної броні можна через ТЦК, Резерв+ та кадрову службу підприємства, де працює особа.

Чи буде вихідний на День Незалежності

Зараз в Україні продовжує діяти воєнний стан. Це означає, що норми відносно святкових днів не діятимуть.

Цьогоріч День Незалежності (24 серпня) випадає на неділю. З урахуванням дії воєнного стану перенесення на понеділок і додаткового вихідного дня не буде.