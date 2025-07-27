Хто отримує вікову доплату до пенсії після 70 років?

Відповідно до постанови щодо додаткового соціального захисту окремих осіб, пенсіонерам від 70 до 75 років виплачується надбавка в розмірі 300 гривень, передає 24 Канал.

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За словами експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна, така надбавка встановлюється незалежно від кількості стажу.

Наразі виплати зафіксовані на такому рівні:

З 70 років – щомісячна доплата у розмірі до 300 гривень,

З 75 років – доплата 456 гривень,

З 80 років – до 570 гривень.

Водночас якщо пенсія особи перевищує розмір у понад 10 340 гривень, то виплати з віком не виплачуються.

Зауважте! Кожна така надбавка не зараховується наново до пенсії з настанням відповідного віку. Тобто особа у 75 років не отримує як 300 гривень, так і 456 гривень. Її доплата залишається на рівні 456 гривень.

Яка мінімальна пенсія для пенсіонерів, яким понад 70 років?

З березня цього року мінімальна виплати для пенсіонерів дещо змінилися, пише видання На пенсії. Відтак, для людей, віком від 70 до 80 років, мінімальна пенсія становить не менше 3 613 гривень, але за умови:

30 років стажу для жінок,

35 років стажу для чоловіків.

Натомість для пенсіонерів, віком від 80 років – не менше 3 758 гривень, якщо: