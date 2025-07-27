Хто отримує вікову доплату до пенсії після 70 років?
Відповідно до постанови щодо додаткового соціального захисту окремих осіб, пенсіонерам від 70 до 75 років виплачується надбавка в розмірі 300 гривень, передає 24 Канал.
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За словами експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна, така надбавка встановлюється незалежно від кількості стажу.
Наразі виплати зафіксовані на такому рівні:
- З 70 років – щомісячна доплата у розмірі до 300 гривень,
- З 75 років – доплата 456 гривень,
- З 80 років – до 570 гривень.
Водночас якщо пенсія особи перевищує розмір у понад 10 340 гривень, то виплати з віком не виплачуються.
Зауважте! Кожна така надбавка не зараховується наново до пенсії з настанням відповідного віку. Тобто особа у 75 років не отримує як 300 гривень, так і 456 гривень. Її доплата залишається на рівні 456 гривень.
Яка мінімальна пенсія для пенсіонерів, яким понад 70 років?
З березня цього року мінімальна виплати для пенсіонерів дещо змінилися, пише видання На пенсії. Відтак, для людей, віком від 70 до 80 років, мінімальна пенсія становить не менше 3 613 гривень, але за умови:
- 30 років стажу для жінок,
- 35 років стажу для чоловіків.
Натомість для пенсіонерів, віком від 80 років – не менше 3 758 гривень, якщо:
- жінка має 20 років стажу,
- чоловік — 25 років стажу.