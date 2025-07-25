Яким буде розмір пенсії, якщо маєш 40 років стажу?

Якщо особа набула 40 років стажу, вона може піти на пенсію, починаючи з 60 років, пише 24 Канал.

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Розгляньмо ситуацію, коли пенсіонер отримував 10 тисяч гривень. В такому випадку, при наявності 40 років стажу і виході на заслужений відпочинок у 60 років, пенсія буде орієнтовно – 4,5 тисячі гривень.



Яка пенсія буде при повному стажі та зарплаті 10 тисяч / Скриншот пенсійний калькулятор

В 63 роки на пенсію буде вийти вигідніше. Адже, за вказаних обставин, пенсія буде уже – 5,3 тисячі гривень.



Яка пенсія буде при стажі 40 років та зарплаті 10 тисяч / Скриншот пенсійний калькулятор

Найвигідніше піти на заслужений відпочинок у 65 років. Оскільки при зарплаті 10 тисяч гривень і 40 роках стажу, пенсійна виплата складе – 5,8 тисячі гривень.



Як впливає вік на пенсію у 2025 / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Розрахунки відбувались через пенсійний калькулятор.