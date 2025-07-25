Каким будет размер пенсии, если имеешь 40 лет стажа?

Если лицо приобрело 40 лет стажа, оно может уйти на пенсию, начиная с 60 лет, пишет 24 Канал.

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Рассмотрим ситуацию, когда пенсионер получал 10 тысяч гривен. В таком случае, при наличии 40 лет стажа и выходе на заслуженный отдых в 60 лет, пенсия будет ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.



Какая пенсия будет при полном стаже и зарплате 10 тысяч / Скриншот пенсионный калькулятор

В 63 года на пенсию будет выйти выгоднее. Ведь, при указанных обстоятельствах, пенсия будет уже – 5,3 тысячи гривен.



Какая пенсия будет при стаже 40 лет и зарплате 10 тысяч / Скриншот пенсионный калькулятор

Выгоднее всего уйти на заслуженный отдых в 65 лет. Поскольку при зарплате 10 тысяч гривен и 40 годах стажа, пенсионная выплата составит – 5,8 тысячи гривен.



Как влияет возраст на пенсию в 2025 / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.