Чи можлива ще одна індексація пенсій?

Індексація пенсій в Україні проводиться лише один раз на рік, відповідно до чинного законодавства. Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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За словами Марчак, механізм перерахунку не передбачає повторної індексації пенсій протягом року, оскільки на це немає правових підстав.

Тому основне підвищення пенсійних виплат для українських пенсіонерів у 2025 році вже відбулося.

Розмір пенсій українців надалі може змінитися лише у тому випадку, якщо фінансова ситуація в країні значно покращиться.

Важливо! Разом з тим Марчак додала, що Мінсоцполітики постійно перевіряє фінансову ситуацію у Пенсійному фонді, зокрема щодо надходжень від сплати єдиного соціально внеску. Якщо раптом з'являться додаткові ресурси, тоді міністерство може ініціювати посилення соціальної підтримки. Втім остаточне рішення прийматиме уряд.

Чи варто сподіватися на підвищення виплат?

Чиновниця також додала, що важливо розрізняти 2 основні групи пенсіонерів в Україні.

Перша група – це громадяни, яким виплачують пенсії з коштів, що надходять у вигляді єдиного соціального внеску від працюючих українців. Це виплати за солідарною пенсійною системою.

Друга група – пенсіонери, які отримують виплати за спеціальними програмами. Мова йде про осіб, для яких Рада запровадила пенсійні програми у різні роки. Фінансування цих пенсій відбувається напряму коштом державного бюджету.

Варто знати! Підвищення пенсій для другої групи пенсіонерів, за словами Марчак, малоймовірне у 2025 році, враховуючи економічну ситуацію в країні.