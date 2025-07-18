Чому бізнес обирає пенсіонерів?

Частка жінок у традиційно "чоловічих" професіях дещо зросла у порівнянні з довоєнними роками, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Також роботодавці все активніше залучають до праці пенсіонерів. Цьому є кілька причин:

Дефіцит кадрів через мобілізацію та масовий виїзд працездатного населення з країни;

Економія на оплаті праці (середня ставка пенсіонера приблизно на 10–20% нижча за ставку молодшого спеціаліста).

Роботодавці дедалі частіше розглядають кандидатів пенсійного віку. Компанії у великих і середніх містах виявляють готовність залучати пенсіонерів як "резервну" групу працівників.

Які посади пропонують пенсіонерам?

Найчастіше пенсіонерам пропонують посади сторожа чи консьєржа, а також залучають на адміністративні ролі, легку складську роботу, обслуговування громадського транспорту, торгівлю.

Як правило, компанії шукають робітників в першу чергу серед пенсіонерів, які раніше працювали у цій сфері та знайомі зі специфікою роботи. Для їх повернення у трудовий колектив необхідно мінімум затрат та рівень кваліфікації таких працівників достатньо високий.

Які є доплати працюючим пенсіонерам?

Робота дає перевагу працюючим пенсіонерам в Україні і дозволяє розраховувати на доплати до пенсії під час щорічної індексації:

Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів проводиться:

для осіб, що мають щонайменше 24 місяці набутого страхового стажу з моменту призначення пенсії або попередньої індексації виплат;

для тих, хто набув менш як 24 місяців стажу, але звернувся із заявою про набуття додаткового стажу.

Якщо людина набула 24 місяців стажу, то визначають найбільш вигідний варіант індексації – з дорахуванням стажу або стажу і заробітної плати після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.