Почему бизнес выбирает пенсионеров?

Доля женщин в традиционно "мужских" профессиях несколько возросла по сравнению с довоенными годами, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Также работодатели все активнее привлекают к труду пенсионеров. Этому есть несколько причин:

Дефицит кадров из-за мобилизации и массового выезда трудоспособного населения из страны;

Экономия на оплате труда (средняя ставка пенсионера примерно на 10–20% ниже ставки младшего специалиста).

Работодатели все чаще рассматривают кандидатов пенсионного возраста. Компании в крупных и средних городах проявляют готовность привлекать пенсионеров как "резервную" группу работников.

Какие должности предлагают пенсионерам?

Чаще всего пенсионерам предлагают должности сторожа или консьержа, а также привлекают на административные роли, легкую складскую работу, обслуживание общественного транспорта, торговлю.

Как правило, компании ищут рабочих в первую очередь среди пенсионеров, которые ранее работали в этой сфере и знакомы со спецификой работы. Для их возвращения в трудовой коллектив необходимо минимум затрат и уровень квалификации таких работников достаточно высок.

Какие есть доплаты работающим пенсионерам?

Работа дает преимущество работающим пенсионерам в Украине и позволяет рассчитывать на доплаты к пенсии во время ежегодной индексации:

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров производится:

для лиц, имеющих не менее 24 месяцев приобретенного страхового стажа с момента назначения пенсии или предыдущей индексации выплат;

для тех, кто приобрел менее 24 месяцев стажа, но обратился с заявлением о приобретении дополнительного стажа.

Если человек приобрел 24 месяцев стажа, то определяют наиболее выгодный вариант индексации – с учетом стажа или стажа и заработной платы после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.