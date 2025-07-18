Возможна ли еще одна индексация пенсий?

Индексация пенсий в Украине проводится только один раз в год, в соответствии с действующим законодательством. Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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По словам Марчак, механизм перерасчета не предусматривает повторной индексации пенсий в течение года, поскольку на это нет правовых оснований.

Поэтому основное повышение пенсионных выплат для украинских пенсионеров в 2025 году уже произошло.

Размер пенсий украинцев в дальнейшем может измениться только в том случае, если финансовая ситуация в стране значительно улучшится.

Важно! Вместе с тем Марчак добавила, что Минсоцполитики постоянно проверяет финансовую ситуацию в Пенсионном фонде, в частности по поступлениям от уплаты единого социально взноса. Если вдруг появятся дополнительные ресурсы, тогда министерство может инициировать усиление социальной поддержки. Впрочем окончательное решение будет принимать правительство.

Стоит ли надеяться на повышение выплат?

Чиновница также добавила, что важно различать 2 основные группы пенсионеров в Украине.

Первая группа – это граждане, которым выплачивают пенсии из средств, поступающих в виде единого социального взноса от работающих украинцев. Это выплаты по солидарной пенсионной системе.

Вторая группа – пенсионеры, которые получают выплаты по специальным программам. Речь идет о лицах, для которых Рада ввела пенсионные программы в разные годы. Финансирование этих пенсий происходит напрямую за счет государственного бюджета.

Стоит знать! Повышение пенсий для второй группы пенсионеров, по словам Марчак, маловероятно в 2025 году, учитывая экономическую ситуацию в стране.