Підстави для відстрочки є різні – за станом здоров'я, за сімейними обставинами, за бронюванням на роботі тощо, передає 24 Канал.

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Коли можуть анулювати бронь?

В Україні бронювання – це особливий випадок відстрочки від мобілізації, який надається працівникам підприємств, установ чи організацій, що виконують критично важливі функції для обороноздатності чи економіки держави.

Анулювати відстрочку за бронюванням можуть у таких випадках:

закінчення строку дії відстрочки;

завершення підприємством, установою або організацією виконання

завдання для забезпечення потреб армії;

позбавлення підприємства статусу критично важливого;

ліквідація органу державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, який оформлював бронювання працівникам;

звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади або з підприємства, установи та організації;

тимчасове припинення дії трудового договору військовозобов'язаного з підприємством;

обґрунтоване подання керівника юрособи-роботодавця;

надання відстрочки з інших причин;

закінчення терміну роботи або розірвання контракту працівників міжнародних та неурядових організацій, судів або установ ООН, у яких Україна бере участь як член, учасник чи спостерігач згідно з міжнародними угодами.

Хто може ініціювати скасування броні:

органи державної влади;

інші держоргани;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи й організації.

Заяву на скасування може подати керівник підприємства або довірена особа (наприклад, юрист, бухгалтер чи кадровик), яка має електронний підпис і авторизувалася на порталі "Дія" від імені юрособи.

Мінекономіки ухвалює рішення про скасування відстрочки, якщо надходить обґрунтована заява від організації чи підприємства.

Бронь анулюється автоматично, якщо підприємство втрачає статус критично важливого.

Заяву, подану через кабінет у "Дії", зазвичай розглядають протягом одного дня. Інформацію потрібно перевіряти самостійно – оновлення надійде як керівнику, так і працівнику.

Компанії, установи та організації можуть подавати такі заяви не частіше ніж один раз на 5 днів. Для державних органів це обмеження не діє.

Як анулювати бронювання через "Дію"

У "Дії" є коротка інструкція, як подати заяву на скасування броні. Ось зрозумілий порядок дій: