Про те, коли законодавство дозволяє анулювати видану повістку пише 24 Канал.

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Що має бути написано в повістці та коли її можна анулювати?

Правильно оформлена повістка робить її чинною. У ній поміж іншим має бути інформація про виклик до ТЦК із визначеним строком та місцем.

Також документ обов'язково має містити:

ПІБ і дату народження того, хто її отримує;

назву ТЦК та мету виклику;

напис про місце, день і часу явки;

підпис посадової особи, яка видала повістку;

реєстраційний номер повістки;

додаткові роз’яснення.

Неявка до ТЦК можлива лише за кількох умов. У випаlку стихійних перешкод, хвороби, воєнних дій на відповідній території, смерть близького родича отримувача повістки за неявку наслідків не буде. Однак в інших випадках людину можуть подати в розшук чи оштрафувати.

Якщо є законні підстави неявки до ТЦК, то громадянин має повіlомити про це безпосередньо до центру.

Анулювати видану повістку можна, якщо її видали чоловікові, який має бронь або підстави для відстрочки. Такі випадки були, тож щоб довести, що ТЦК не може видати повістку, такий громадянин повинен мати при собі відповідні документи.

Анулювати повістку можливо під час особистого візиту до ТЦК. Працівникам потрібно показати документи, що підтверджують наявність відстрочки. Але якщо законних підстав немає, то людину можуть притягнути до відповідальності за відмову від повістки.