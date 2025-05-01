Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Постанову Кабміну №1487.

До теми У яких випадках повістка втрачає чинність

Які дані повинні бути у повістці

Представники ТЦК мають право вручати повістки військовозобов'язаним. У ній обов'язково мають бути зазначені:

прізвище, ім'я та по батькові та дата народження отримувача;

найменування ТЦК, що видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

зазначення місця, дня і часу явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз'яснення про наслідки неявки та про обов'язок повідомити про причини неприбуття.

Не з'явитися можна лише у випадках, якщо є перешкода стихійного характеру, громадянин, який отримав повістку, захворів, або ж воєнні дії на території чи їхні наслідки позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк.

Також можна не з'явитися за повісткою, якщо помер близький родич: батьки, дружина або чоловік, дитина, рідний брат чи сестра, дід чи баба.