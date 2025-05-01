Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Постановление Кабмина №1487.
К теме В каких случаях повестка теряет силу
Какие данные должны быть в повестке
Представители ТЦК имеют право вручать повестки военнообязанным. В ней обязательно должны быть указаны:
- фамилия, имя и отчество и дата рождения получателя;
- наименование ТЦК, выдавшего повестку;
- цель вызова в ТЦК;
- указание места, дня и времени явки по вызову;
- подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, которая выдала (сформировала) повестку;
- регистрационный номер повестки;
- разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.
Не явиться можно только в случаях, если есть препятствие стихийного характера, гражданин, который получил повестку, заболел, или же военные действия на территории или их последствия лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок.
Также можно не явиться по повестке, если умер близкий родственник: родители, жена или муж, ребенок, родной брат или сестра, дед или бабка.