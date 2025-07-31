Почему уменьшатся пенсии в августе?

Ранее эта доплата предоставлялась пенсионерам, проживающих в зоне активных или потенциальных боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Обратите внимание! Эта программа просуществовала 2 года, ее внедрили еще в августе 2023 года. Целью была поддержка уязвимых слоев населения.

Также требованиями для получения доплаты было то, что:

пенсионер должен получать пенсию менее 3 250 гривен;

не получал международной поддержки или выплат для ВПО.

Поскольку эта доплата рассчитывалась индивидуально, сумма уменьшения также определяется отдельно для каждого.

Ежемесячно, примерно 390 тысяч украинцев получали около 219 миллионов гривен помощи – в целом более 5 миллиардов гривен,

– сообщает министерство.

Напомним! Ранее эта доплата рассчитывалась как разница между 3 250 и суммой пенсии.