Почему уменьшатся пенсии в августе?
Ранее эта доплата предоставлялась пенсионерам, проживающих в зоне активных или потенциальных боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Обратите внимание! Эта программа просуществовала 2 года, ее внедрили еще в августе 2023 года. Целью была поддержка уязвимых слоев населения.
Также требованиями для получения доплаты было то, что:
- пенсионер должен получать пенсию менее 3 250 гривен;
- не получал международной поддержки или выплат для ВПО.
Поскольку эта доплата рассчитывалась индивидуально, сумма уменьшения также определяется отдельно для каждого.
Ежемесячно, примерно 390 тысяч украинцев получали около 219 миллионов гривен помощи – в целом более 5 миллиардов гривен,
– сообщает министерство.
Напомним! Ранее эта доплата рассчитывалась как разница между 3 250 и суммой пенсии.