Кто из украинцев имеет право на эту помощь

Размер этой выплаты в 2025 году остается – 6 500 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ОО "ВПО Украины".

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Кому предоставляются эти средства:

дети ВПЛ;

малообеспеченные семьи;

люди с инвалидностью I группы.

Решение о выплате этой помощи принял Кабмин 21 января 2025 года.

Решение касается тех людей, которые не смогли получить вовремя помощь по причинам со стороны банковской системы, или не успели забрать на почте, или ошибочно по техническим причинам не были включены в перечень получателей. Они смогут получить свои выплаты в 2025 году,

– отмечает общественная организация.

Обратите внимание! Указанные лица не должны дополнительно обращаться для назначения выплаты. Помощь будет предоставляться с учетом информации, размещенной в реестрах.