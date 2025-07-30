Что влияет на размер пенсии?

Чтобы получать пенсию в размере 10 000 гривен, кроме полного стажа в 32 года, нужно иметь высокую заработную плату – в 1,5 раза больше средней по Украине, рассказывает 24 Канал.

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Пенсию в Украине сегодня начисляют на основе таких показателей:

Заработной платы

От размера официальной зарплаты, с которой уплачивались взносы, зависит коэффициент исчисления выплат. Чем больше зарплата – тем выше коэффициент.

Страхового стажа

Пенсионный фонд учитывает в стаж годы, в течение которого лицо работало официально и платило единый социальный взнос.

Средней зарплаты по стране

Рассчитывают на основе среднего показателя зарплаты за 3 года, которые предшествовали выходу человека на отдых.

Важно! В 2025 году, соответствии с законодательством, для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа.

Как производится расчет пенсии?

Рассчитывают пенсию по формуле:

Пенсия = СЗП × ИКЗ × КС

СЗП – это средняя зарплата по Украине за последние 3 года перед выходом лица на пенсию;

ИКЗ – индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение зарплаты человека к средней по стране);

КС – коэффициент страхового стажа (берется во внимание 1% за каждый год официальной работы).

Что нужно для пенсии 10 000 гривен?

Для примера возьмем СЗП в размере 22 000 гривен.

Человек хочет получать пенсию 10 000 гривен.

При этом он имеет полный стаж в размере 32 лет, то есть КС составляет 0,32 (поскольку 1 год = 1%).

Индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ) в таком случае должен быть не менее 1,5.

Получается: 10 560 = 22 000 × 1,5 × 0,32.

Важно! Итак, чтобы получить 10 000 гривен пенсии достаточно 32 лет стажа только тогда, когда зарплата человека не менее чем в 1,5 раза больше средней по стране. Потому что при средней зарплате понадобится около 46 лет стажа.