Есть ли социальная помощь для пенсионеров в Украине?
Не все украинцы, достигшие 65-летнего возраста, имеют достаточный страховой стаж для назначения обычной пенсии. Для таких людей государство предусмотрело альтернативную поддержку – социальную пенсию. Об этом напомнили в Министерстве юстиции, сообщает 24 Канал.
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Если у человека менее 15 лет страхового стажа, он не может получать трудовую пенсию. В таком случае государство назначает государственную социальную помощь.
Ее могут получить украинцы, которые:
- не имеют других постоянных выплат сверх прожиточного минимума;
- не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать;
- являются гражданами Украины или постоянно проживают в стране.
В 2025 году размер социальной помощи будет зависеть от статуса получателя. Базовая выплата для лиц, которые не имеют необходимого страхового стажа, составит 708 гривен.
Интересно! Люди с инвалидностью будут получать от 1 416 до 2 361 гривны в зависимости от группы, а для священнослужителей предусмотрена отдельная сумма – 1 180 гривен.