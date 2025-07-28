Кто считается ветераном труда?

Чтобы получить статус "ветеран труда", лицо должно обратиться в органы соцзащиты. Обращение происходит по месту жительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент соцзащиты населения.

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Каким критериям должен соответствовать человек, чтобы получить статус "ветеран труда":

иметь инвалидность по зрению I группы;

иметь инвалидность I группы с детства;

быть диспропорциональным карликом;

быть больным гипофизарным нанизмом (то есть лилипутом);

получить медаль "Ветеран труда";

быть лицом с инвалидностью I или II группы, получать соответствующую пенсию и стаж не менее 15 лет;

принадлежать к лицам, которые получили пенсию на льготных условиях (то есть, например, из-за работы в особо тяжелых условиях).

Также право получить статус "ветерана труда" могут лица, которые работали в учреждениях, на предприятиях и так далее, а также приобрели стаж не менее:

40 лет – для мужчин;

35 лет – для женщин.

Какие льготы могут получить ветераны труда сейчас?

Согласно действующему законодательству, ветераны труда имеют право на такие льготы: