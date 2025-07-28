Кто считается ветераном труда?
Чтобы получить статус "ветеран труда", лицо должно обратиться в органы соцзащиты. Обращение происходит по месту жительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент соцзащиты населения.
Читайте также Выплата в 50 000 гривен и 7 000 гривен помощи ежемесячно: кто сможет получить такие суммы
Каким критериям должен соответствовать человек, чтобы получить статус "ветеран труда":
- иметь инвалидность по зрению I группы;
- иметь инвалидность I группы с детства;
- быть диспропорциональным карликом;
- быть больным гипофизарным нанизмом (то есть лилипутом);
- получить медаль "Ветеран труда";
- быть лицом с инвалидностью I или II группы, получать соответствующую пенсию и стаж не менее 15 лет;
- принадлежать к лицам, которые получили пенсию на льготных условиях (то есть, например, из-за работы в особо тяжелых условиях).
Также право получить статус "ветерана труда" могут лица, которые работали в учреждениях, на предприятиях и так далее, а также приобрели стаж не менее:
- 40 лет – для мужчин;
- 35 лет – для женщин.
Какие льготы могут получить ветераны труда сейчас?
Согласно действующему законодательству, ветераны труда имеют право на такие льготы:
- освобождение от платы за землю;
- первоочередное бесплатное протезирование (исключением являются случаи, когда протезирование должно осуществляться драгоценными металлами);
- первоочередная госпитализация;
- осуществление первоочередного обслуживания в лечебно-профилактических учреждениях;
- первоочередное обслуживание в аптеках и так далее.