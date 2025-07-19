Зачем нужен земельный налог?
Налог на землю является обязательным платежом в составе налога на имущество, сообщает 24 Канал. Плата за землю также может быть в виде арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.
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Физические лица, которые в соответствии с законом приобрели право собственности на землю в Украине являются владельцами земельных участков. Землепользователи – это, в частности, физические лица, которым в соответствии с законом земельные участки государственной и коммунальной собственности предоставлены в пользование, в том числе и на условиях аренды.
Как начисляют земельный налог
Плательщиками являются собственники земельных участков, земельных долей и землепользователи. Объектами обложения земельным налогом являются земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании, и земельные доли, находящихся в собственности.
Обратите внимание! Начисляют земельный налог на основе данных государственного земельного кадастра. Центральные органы исполнительной власти ежемесячно, но не позднее 10 числа следующего месяца, а также по запросу соответствующего контролирующего органа по местонахождению земельного участка подают информацию, необходимую для исчисления и взимания платы за землю, в порядке, установленном Кабмином.
Кто должен уплатить земельный налог
Плату за землю платят собственники земли и землепользователи со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком. При переходе права собственности на здание, сооружение налог за земельные участки, на которых расположены такие здания, с учетом придомовой территории уплачивается на общих основаниях с даты государственной регистрации права собственности на такой земельный участок.
Следовательно, плательщиками земельного налога с физических лиц являются:
- собственники земельных участков,
- землепользователи,
- владельцы земельных долей,
- собственники зданий, сооружений, нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, в случае оформления ими права собственности или пользования землей под такими зданиями, сооружениями, нежилыми помещениями.
Важно! При этом в случае перехода к физическому лицу права собственности на земельный участок и отсутствия в базах данных информационных систем ГНС сведений о таком земельном участке, физическое лицо уплачивает земельный налог на основании поданных им в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка сведений о правоустанавливающих документах на земельный участок.
Дополнительные особенности начисления платы
Арендная плата за земельный участок начисляется на основании договора такого земельного участка, а плательщиком арендной платы является арендатор земельного участка.
Земельный участок, предоставленный в аренду является объектом налогообложения. При этом, размер и условия внесения арендной платы устанавливаются в договоре аренды между арендодателем (собственником) и арендатором. Основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды такого земельного участка.
Обратите внимание! Соответственно плательщиками арендной платы являются физические лица, заключившие с соответствующим органом местного самоуправления или органом исполнительной власти договор аренды земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности по месту расположения такого земельного участка.