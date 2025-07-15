Кто имеет статус ветерана труда?

Ветеранами труда в Украине признаются лица, которые длительное время работали и имеют соответствующий стаж работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный контактный центр.

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К ветеранам труда относятся:

Мужчины со стажем 40 лет и женщины со стажем 35 лет, которые вышли на пенсию;

Граждане, которые получают пенсию на льготных условиях (подземные работы, особо вредные и тяжелые условия труда): женщины со стажем 25 лет, а мужчины со стажем 30 лет;

Лица, вышедшие на пенсию за выслугу лет: женщины со стажем 30 лет, а мужчины со стажем 35 лет;

Лица с физическими особенностями, а именно граждане, которые имеют диагноз гипофизарный нанизм (лилипуты) или диспропорциональный карликовый рост: женщины – 25 лет стажа, а мужчины – 30 лет;

Люди I и II группы инвалидности, если их трудовой стаж составляет не менее 15 лет.

Какие льготы имеют ветераны труда?

Гражданам доступны различные виды льгот:

Пользование при выходе на пенсию или смене места работы поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы; Первоочередное бесплатное зубопротезирование, при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу; Преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также на компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения; Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов; Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация; Использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год; Преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом; Первоочередное получение займа на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства, а также первоочередное получение займа для строительства или приобретения дачных домов и благоустройства садовых участков; Преимущественное право на вступление в садоводческие общества (кооперативы), кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей; Освобождение от платы за землю; Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси); Бесплатное пользование общественным автотранспортом в сельской местности (кроме такси); Право на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном и водном транспорте, а также на пригородных автобусных маршрутах в пределах области.

Льготный проезд предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи ветерана за последние шесть месяцев не превышает предела, установленной для получения налоговой социальной льготы.