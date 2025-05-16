Какие льготы имеют ветераны труда

Для ветеранов труда предусмотрена компенсация расходов на лечение, право на получение жилья или земельного участка для индивидуального строительства или ведения садоводства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Дополнительно ветераны труда могут получить твердое топливо (дрова или уголь) для отопления, воспользоваться льготным кредитом на строительство (до 10 лет), вступить в жилищные и гаражные кооперативы и бесплатно подключить домашний телефон.

Заметьте! Кроме того, им предоставляется возможность ежегодно брать дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней в удобное для себя время, независимо от основного отпуска.

Медицинские льготы

После выхода на пенсию или смены места работы ветераны труда не теряют право на ряд медицинских преимуществ. В частности, они могут и дальше обслуживаться в той поликлинике, к которой были прикреплены ранее.

К основным медицинским льготам относятся:

бесплатное медицинское обслуживание в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения;

первоочередное право на госпитализацию в случае необходимости;

льготное или бесплатное обеспечение медикаментами по рецептам врачей;

санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинскими показаниями (при наличии финансирования из бюджета).

Кроме того, они имеют право на такие медицинские льготы: бесплатное зубное протезирование, ежегодное медицинское обследование, профилактическое лечение, госпитализацию при необходимости, а также бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях и аптеках.