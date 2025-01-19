Кто может получить статус ветеранов труда

Речь идет в частности о медицинских, социальных льготах и т.д., сообщает 24 канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

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Претендовать на такой статус могут такие лица:

все мужчины со стажем работы 40 лет и женщины со стажем 35 лет, которые вышли на пенсию;

граждане, которым назначены пенсии на льготных условиях по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, при наличии стажа работы у женщин - 25 лет, у мужчин - 30 лет;

по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, при наличии стажа работы у женщин - 30 лет, у мужчин - 35 лет;

те, кто вышел на пенсию на льготных условиях или за выслугу лет в соответствии с пунктами из статьи 13 и статьи 52 Закона Украины "О пенсионном обеспечении", при наличии стажа работы у женщин - 30 лет, у мужчин - 35 лет;

лица, болеющие гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики, вышедшие на пенсию согласно части 1 статьи 18 Закона Украины "О пенсионном обеспечении" при наличии стажа работы у женщин - 25 лет, у мужчин - 30 лет;

пенсионеры, награжденные медалью "Ветеран труда" по законодательству бывшего СССР;

инвалиды I и II групп, которые получают пенсии по инвалидности, если они имеют стаж работы не менее 15 лет.

Заметьте! Такой человек должен иметь документ, который подтверждает статус ветерана труда является удостоверение ветерана труда.

Медицинские льготы для ветеранов труда

Так ветераны труда имеют право на такие льготы в сфере медицины:

пользование при условии выхода на пенсию или смены места работы поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных камней);

преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также на компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения ;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередную госпитализацию.

Социальные льготы для ветеранов труда

Ветераны труда в Украине также имеют и социальные льготы, которые делают их жизнь проще. Речь идет о такой помощи:

использование очередного ежегодного отпуска в удобное время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир, обеспечение их топливом;

первоочередное получение займа на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства, а также первоочередное получение займа для строительства или приобретения дачных домов и благоустройства садовых участков;

преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества (кооперативы), кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей;

преимущественное право на установление домашних телефонов;

освобождение от платы за землю и уплаты земельного налога;

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением такси), автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) в сельской местности.

В то же время льготный проезд предоставляют при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышал размера дохода, который дает право на налоговую социальную льготу.

Важно! К тому же все украинцы, достигшие пенсионного возраста, пользуются правами и гарантиями, предусмотренными для пожилых граждан.