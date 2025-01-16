Медицинские льготы для УБД

Льготы могут относиться к совершенно разным отраслям жизни, пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Читайте также Вниманию всех, кто получает субсидию: механизм исчисления дохода в этом году меняется

Так участники боевых действий имеют значительные льготы по медицинским услугам. Среди них есть такие пункты:

бесплатно получить лекарства лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;

право на первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;

пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или изменении места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.

Льготы на коммунальные услуги

В частности участники боевых действий могут получить льготы по жилищным вопросам:

75% скидка платы за пользование жильем;

75% скидка платы за пользование коммунальными услугами;

первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт домов и квартир.

Заметьте! Кроме того, лица, получившие ранения (контузию или увечье во время участия в боевых действиях) обеспечиваются жилой площадью в срок 2 года после постановки на квартирный учет.

Другие льготы для участников боевых действий

К другим льготам относятся следующие: