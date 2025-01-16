Медичні пільги для УБД
Пільги можуть належати до абсолютно різних галузей життя, пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
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Так учасники бойових дій мають значні пільги щодо медичних послуг. Серед них є такі пункти:
- безоплатно одержати ліки лікарські засоби, імунобіологічних препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів;
- право на першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
- безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
- користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
- щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація.
Пільги на комунальні послуги
Зокрема учасники бойових дій можуть отримати пільги щодо житлових питань:
- 75% знижка плати за користування житлом;
- 75% знижка плати за користування комунальними послугами;
- першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт будинків і квартир.
Зауважте! Крім того, особи, які дістали поранення (контузію або каліцтво під час участі в бойових діях) забезпечуються жилою площею у строк 2 роки після становлення на квартирний облік.
Інші пільги для учасників бойових дій
До інших пільг належать такі:
- знижка у 75 % на паливо для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
- безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом. Має право на отримання безоплатно електронного квитка.
- виплата по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.