Як тепер зміниться розрахунок субсидії

Середньомісячний сукупний дохід для нарахування соцдопомоги тепер розраховуватиметься по-іншому, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Фіцо обговорить з Єврокомісією припинення транзиту російського газу: у Reuters назвали дату

Нагадаємо! Розмір субсидії визначається як різниця між вартістю комунальних послуг та обов'язковим платежем, визначеним для домогосподарства.

При обчисленні доходу домогосподарства, з урахуванням якого, зокрема, визначається право на житлову субсидію та пільгу та обчислюється їх розмір, враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору,

– йдеться в повідомленні ПФУ.

Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну №1467, яка була ухвалена 20 грудня 2024 року. При цьому, зміни набрали чинності 24 грудня 2024 року.

Зверніть увагу! ПФУ має місяць від набрання чинності постанови, аби забезпечити технічну можливість реалізації прийнятого рішення.