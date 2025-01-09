Как теперь изменится расчет субсидии

Среднемесячный совокупный доход для начисления соцпомощи теперь будет рассчитываться по-другому, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Напомним! Размер субсидии определяется как разница между стоимостью коммунальных услуг и обязательным платежом, определенным для домохозяйства.

При исчислении дохода домохозяйства, с учетом которого, в частности, определяется право на жилищную субсидию и льготу и исчисляется их размер, будет учитываться заработная плата за минусом не только налога на доходы физических лиц, но и военного сбора,

– говорится в сообщении ПФУ.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина №1467, которое было принято 20 декабря 2024 года. При этом, изменения вступили в силу 24 декабря 2024 года.

Обратите внимание! ПФУ имеет месяц от вступления в силу постановления, чтобы обеспечить техническую возможность реализации принятого решения.