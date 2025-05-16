Які пільги мають ветерани праці

Для ветеранів праці передбачена компенсація витрат на лікування, право на отримання житла чи земельної ділянки для індивідуального будівництва або ведення садівництва, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Додатково ветерани праці можуть отримати тверде паливо (дрова чи вугілля) для опалення, скористатися пільговим кредитом на будівництво (до 10 років), вступити до житлових і гаражних кооперативів та безкоштовно підключити домашній телефон.

Зауважте! Окрім того, їм надається можливість щорічно брати додаткову неоплачувану відпустку тривалістю до 14 днів у зручний для себе час, незалежно від основної відпустки.

Медичні пільги

Після виходу на пенсію або зміни місця роботи ветерани праці не втрачають право на низку медичних переваг. Зокрема, вони можуть і далі обслуговуватись у тій поліклініці, до якої були прикріплені раніше.

До основних медичних пільг належать:

безкоштовне медичне обслуговування у державних і комунальних закладах охорони здоров’я;

першочергове право на госпіталізацію у випадку потреби;

пільгове або безоплатне забезпечення медикаментами за рецептами лікарів;

санаторно-курортне лікування відповідно до медичних показань (за наявності фінансування з бюджету).

Крім того, вони мають право на такі медичні пільги: безкоштовне зубне протезування, щорічне медичне обстеження, профілактичне лікування, госпіталізацію за потреби, а також безоплатне обслуговування в медичних закладах і аптеках.