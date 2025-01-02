Пільги ветерана праці в Україні у 2025 році

Після виходу на пенсію або зміни роботи ветерани праці мають низку медичних пільг – вони зберігають право на обслуговування в поліклініці, до якої були прикріплені раніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Серед медичних пільг:

безкоштовне зубне протезування;

послуги в медичних закладах та аптеках;

безкоштовна госпіталізація за необхідності;

щорічне медичне обстеження і профілактичне лікування.

Зауважте! Окрім стандартної щорічної відпустки, ветеранам праці надається право на два додаткові тижні відпочинку щороку у будь-який час, але без збереження заробітної плати.

Соціальні пільги

Ветерани праці можуть розраховувати на:

компенсацію витрат на лікування;

право на отримання житла, ділянки для будівництва, саду чи городу, ремонт житла, а також дров або вугілля на зиму;

довгострокову позику (до 120 місяців) на будівництво;

членство в садових, будівельних та гаражних кооперативах;

безкоштовне встановлення домашнього телефону.

Звільнення від податків і транспортні пільги

Ветерани праці звільняються від сплати земельного податку та отримують право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Важливо! Однак це право діє лише для тих, чий сукупний дохід на одну особу в сім’ї за останні шість місяців не перевищує 4 240 гривень.