Сколько теперь будет стоить проезд для школьников

Бесплатно ездить ученики могут только в период с 1 сентября по 30 июня включительно. То есть, во время учебного года, сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Обратите внимание! Эти изменения вступают в силу и для курсантов военных учебных заведений.

Школьники могут получить скидку 75% на проездные в этот период. Чтобы приобрести их нужно:

воспользоваться приложением "Киев.Цифровой";

терминалом самообслуживания.

Стоимость проездных будет такая:

за проездной на 46 поездок придется заплатить – 72,50 гривны;

62 поездки – 97,50 гривны;

92 поездки – 143,75 гривны;

124 поездки – 192,50 гривны;

абонемент на вторую половину месяца – 162,50 гривны;

месячный безлимит – 325 гривен.

Обратите внимание! В случае разовой оплаты и использовании, при этом, ученического билета скидка 75% не применяется.