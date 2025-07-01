Скільки тепер коштуватиме проїзд для школярів
Безоплатно їздити учні можуть лише в період з 1 вересня до 30 червня включно. Тобто, під час навчального року, повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.
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Зауважте! Ці зміни набирають чинності і для курсантів військових навчальних закладів.
Школярі можуть отримати знижку 75% на проїзні у цей період. Аби придбати їх потрібно:
- скористатись застосунком "Київ.Цифровий";
- через термінал самообслуговування.
Вартість проїзних буде така:
- за проїзний на 46 поїздок доведеться заплатити – 72,50 гривень;
- 62 поїздки – 97,50 гривень;
- 92 поїздки – 143,75 гривні;
- 124 поїздки – 192,50 гривень;
- абонемент на другу половину місяця – 162,50 гривень;
- місячний безліміт – 325 гривень.
Зверніть увагу! У випадку разової оплати та використанні, при цьому, учнівського квитка знижка 75% не застосовується.