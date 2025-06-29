На какие льготы имеют право пенсионеры
Пенсионеры могут не оплачивать проезд в определенном городском транспорте. Исключением из этого перечня, является такси, сообщает 24 Канал.
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Также пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в железнодорожном транспорте. Однако речь идет именно о рейсах, относящихся к пригородному сообщению.
У пенсионеров есть возможность получить бесплатные юридические услуги. К таким относятся:
- профессиональная консультация;
- защита прав лица;
- защита интересов и их представление.
От какого налога освободили пенсионеров
Пенсионеры, получающие выплаты по возрасту, могут рассчитывать на освобождение от земельного налога. Такая льгота действует только, если их участок соответствует таким лимитам:
- участок площадью до 0,01 гектара используется для строительства индивидуальных гаражей;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;
- до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства.
Лимиты участков на строительство и обслуживание жилых домов, в зависимости от типа населенного пункта следующие:
- до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.