Какой налог могут не платить пенсионеры

Пенсионеры могут не платить земельный налог, если их участок соответствует определенным лимитам, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.

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Сейчас эти лимиты следующие:

участок до 0,01 гектара доступен для строительства индивидуальных гаражей;

доступен для строительства индивидуальных гаражей; до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

– для индивидуального дачного строительства; до 0,12 гектара – для садоводства;

– для садоводства; до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

– для ведения личного сельского хозяйства; до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах; до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа; до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.

Какие еще льготы доступны пенсионерам

Пенсионеры могут не платить за проезд в определенных видах городского транспорта. Также эта льгота действует на некоторый транспорт пригородного сообщения (например, электрички).

Еще пенсионеры имеют право на такие льготы:

бесплатные или с большой скидкой юридические услуги;

получение субсидии, если они не имеют возможности самостоятельно оплачивать коммуналку.

Обратите внимание! Чтобы подтвердить право на льготы, лицо должно при себе иметь пенсионное удостоверение.