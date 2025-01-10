Какой налог могут не платить пенсионеры
Пенсионеры могут не платить земельный налог, если их участок соответствует определенным лимитам, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.
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Сейчас эти лимиты следующие:
- участок до 0,01 гектара доступен для строительства индивидуальных гаражей;
- до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;
- до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.
Какие еще льготы доступны пенсионерам
Пенсионеры могут не платить за проезд в определенных видах городского транспорта. Также эта льгота действует на некоторый транспорт пригородного сообщения (например, электрички).
Еще пенсионеры имеют право на такие льготы:
- бесплатные или с большой скидкой юридические услуги;
- получение субсидии, если они не имеют возможности самостоятельно оплачивать коммуналку.
Обратите внимание! Чтобы подтвердить право на льготы, лицо должно при себе иметь пенсионное удостоверение.