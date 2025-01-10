Який податок можуть не платити пенсіонери
Пенсіонери можуть не платити земельний податок, якщо їхня ділянка відповідає визначеним лімітам, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.
Читайте також Пенсійні виплати: хто з українців може отримати додаткові 700 гривень
Зараз ці ліміти такі:
- ділянка до 0,01 гектара доступна для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.
Які ще пільги доступні пенсіонерам
Пенсіонери можуть не платити за проїзд у певних видах міського транспорту. Також ця пільга діє на деякий транспорт приміського сполучення (наприклад, електрички).
Ще пенсіонери мають право на такі пільги:
- безоплатні чи з великою знижкою юридичні послуги;
- отримання субсидії, якщо вони не мають змоги самостійно оплачувати комуналку.
Зауважте! Щоб підтвердити право на пільги, особа має при собі мати пенсійне посвідчення.