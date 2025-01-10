Який податок можуть не платити пенсіонери

Пенсіонери можуть не платити земельний податок, якщо їхня ділянка відповідає визначеним лімітам, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.

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Зараз ці ліміти такі:

ділянка до 0,01 гектара доступна для будівництва індивідуальних гаражів;

доступна для будівництва індивідуальних гаражів; до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

– для індивідуального дачного будівництва; до 0,12 гектара – для садівництва;

– для садівництва; до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;

– для ведення особистого сільського господарства; до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах; до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу; до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.

Які ще пільги доступні пенсіонерам

Пенсіонери можуть не платити за проїзд у певних видах міського транспорту. Також ця пільга діє на деякий транспорт приміського сполучення (наприклад, електрички).

Ще пенсіонери мають право на такі пільги:

безоплатні чи з великою знижкою юридичні послуги;

отримання субсидії, якщо вони не мають змоги самостійно оплачувати комуналку.

Зауважте! Щоб підтвердити право на пільги, особа має при собі мати пенсійне посвідчення.