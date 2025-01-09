В каком возрасте украинцы могут начать получать пенсии

В частности изменения произошли и 1 января 2025 года, сообщает 24 канал со ссылкой на статью 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Так в текущем году требования выглядят следующим образом:

выход на пенсию в 60 лет - при наличии 32 лет страхового стажа;

выход в 63 года - при наличии 22 лет страхового стажа;

выход на заслуженный отдых в 65 лет - при наличии 15 лет страхового стажа.

Что делать, когда страхового стажа слишком много

Также в Украине существуют ситуации, когда у пенсионеров страхового стажа больше, чем нужно. Поэтому тогда государство выплачивает им дополнительные надбавки к пенсии.

Так до октября 2011 года мужской сверхурочный обычно стаж считают после 25 лет стажа. Женский - после 20 лет.

Важно! Однако после октября 2011 года для мужчин считают после 35 лет стажа, для женщин - после 30 лет.

Как происходит расчет

В 2025 году размер прожиточного минимума в Украине останется на уровне 2,36 тысячи гривен. Поэтому пожилым людям предоставят 708 гривен к надбавке, если они:

имеют 30 лет сверхурочного стажа: получают пенсионную выплату, превышающую минимальную.

Таким образом, начислят по 23,61 гривне за каждый год сверхстажа.

Обратите внимание! Для работающих пенсионеров при расчете берут размер прожиточного минимума, установленный на время выхода на заслуженный отдых. Его начнут учитывать только после увольнения.