У кого не будет пенсии в 2025 году

Выплаты потеряет часть пенсионеров, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на 41 статью бюджета Украины на 2025 год.

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Обратите внимание! Средства не могут изъять со счетов, если на них наложен арест или любые другие ограничения.

Отмена выплат будет происходить в следующих случаях:

если пенсионер не пройдет обязательную физическую идентификацию;

в случае отсутствия движения на карте пенсионера в течение года (например, не было денежных переводов, снятия средств или любых безналичных расчетов).

Выплату пенсий можно возобновить. Для этого лицо должно обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ или Ощадбанк.

Обратите внимание! Поскольку для этих ВПЛ счета для получения пенсии открывали только в Ощадбанке, именно с этих карточек и будут "забирать" деньги.