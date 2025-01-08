У кого не буде пенсії у 2025

Виплати втратить частина пенсіонерів, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на 41 статтю бюджету України на 2025 рік.

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Зауважте! Кошти не можуть вилучити з рахунків, якщо на них накладено арешт чи будь-які інші обтяження.

Скасування виплат відбуватиметься в таких випадках:

якщо пенсіонер не пройде обов'язкову фізичну ідентифікацію;

у випадку відсутності руху на карті пенсіонера протягом року (наприклад, не було грошових переказів, зняття коштів чи будь-яких безготівкових розрахунків).

Виплату пенсій можна поновити. Для цього особа має звернутись із відповідною заявою у ПФУ чи Ощадбанк.

Зверніть увагу! Оскільки для цих ВПО рахунки для отримання пенсії відкривали лише в Ощадбанку, саме з цих карток і "забиратимуть" гроші.