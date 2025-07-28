Кто может получить доплату к пенсии?
Сумма выплат различается, в зависимости от категории украинца, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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1 000 гривен могут получить пенсионеры, среди которых есть:
- УБД;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.
Таким украинцам Правительство предоставит деньги до 24 августа текущего года. Пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в ПФУ для получения средств, они поступят им вместе с пенсией.
Какие еще выплаты предусмотрены ко Дню Независимости?
Самые большие выплаты ко Дню Независимости – 3 100 гривен – смогут получить лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Также деньги получат украинцы, которые имеют инвалидность из-за войны и бывшие малолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.
Деньги распределят следующим образом:
- І группа – 3 100 гривен;
- II группа – 2 900 гривен;
- III группа – 2 700 гривен.
650 гривен ко Дню Независимости получат члены семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины, а 450 гривен – участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан.