Какая пенсионная выплата, если имеешь 41 год стажа?

В этом году 41 года стажа достаточно, чтобы уйти на заслуженный отдых, начиная с 60 лет, пишет 24 Канал.

Читайте также Важный шаг: азербайджанский газ впервые идет в Украину по новому маршруту

При определении пенсии важным является доход, который имел человек. Проведем расчеты с учетом зарплаты 10 тысяч гривен.

Если лицо решило уйти на заслуженный отдых в 60 лет, при указанных данных, пенсия будет ориентировочно – 4,6 тысячи гривен.



Каким будет размер пенсии при полном стаже и зарплате 10 тысяч / Скриншот пенсионный калькулятор

В 63 года можно получить несколько более высокую выплату. При наличии 41 года стажа, зарплате 10 тысяч гривен в таком возрасте пенсия будет ориентировочно – 5,4 тысячи гривен.



Как на пенсию влияет большой стаж / Скриншот пенсионный калькулятор

Выгоднее всего выйти на пенсию в 65 лет. Ведь, в таком случае, выплата будет составлять уже ориентировочно – 6 тысяч гривен.



Повлияет ли возраст выхода на заслуженный отдых на размер пенсии / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Речь идет о выходе на пенсию на общих условиях. Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.