Какое соглашение заключила НАК "Нафтогаз"?

Первую поставку газа в тестовом режиме также проводят по маршруту Болгария – Румыния – граница Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Как сообщили в "Нафтогазе", соглашение заключено с дочерней компанией SOCAR - SOCAR Energy Ukraine. Газ будут поставлять по Трансбалканскому коридору.

Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины,

– пояснил председатель правления НАК Сергей Корецкий.

Важно! SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic) – государственная нефтегазовая компания Азербайджана, основана в 1992 году. Она полностью принадлежит государству и занимается разведкой, добычей, переработкой и продажей нефти, газа и нефтепродуктов. В Украине представлена дочерней компанией SOCAR Energy Ukraine, известной своей сетью АЗС.

Сколько газа необходимо Украине?

В этом году Украина должна импортировать больше газа. Из-за обстрелов и повреждения газовой инфраструктуры возможности собственной добычи сократились.

В целом Украине необходимо запастись около 13 миллиардов кубометров газа, чтобы пройти отопительный сезон.

Сейчас газ активно закачивают в подземные газохранилища страны, а "Нафтогаз" берет кредиты у банков на закупку голубого топлива. В частности, группа недавно взяла кредит в размере 4,7 миллиарда гривен в "Приватбанке" и "Укргазбанке".

Кроме того, конце мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), согласовала импорт газа через новый маршрут – Трансбалканский коридор, что позволяет диверсифицировать поставки голубого топлива.