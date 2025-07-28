Яку угоду уклала НАК "Нафтогаз"?

Першу поставку газу в тестовому режимі також проводять за маршрутом Болгарія – Румунія – кордон України, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Як повідомили в "Нафтогазі", угода укладена із дочірньою компанією SOCAR — SOCAR Energy Ukraine. Газ постачатимуть Трансбалканським коридором.

Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України,

– пояснив голова правління НАК Сергій Корецький.

Важливо! SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic) – державна нафтогазова компанія Азербайджану, заснована у 1992 році. Вона повністю належить державі та займається розвідкою, видобутком, переробкою і продажем нафти, газу та нафтопродуктів. В Україні представлена дочірньою компанією SOCAR Energy Ukraine, відомою своєю мережею АЗС.

Скільки газу необхідно Україні?

Цьогоріч Україна має імпортувати більше газу. Через обстріли та пошкодження газової інфраструктури можливості власного видобутку скоротилися.

Загалом Україні необхідно запастися близько 13 мільярда кубометрів газу, щоб пройти опалювальний сезон.

Наразі газ активно закачують у підземні газосховища країни, а "Нафтогаз" бере кредити у банків на закупівлю блакитного палива. Зокрема, група нещодавно взяла позику у розмірі 4,7 мільярда гривень в "Приватбанку" та "Укргазбанку".

Окрім того, наприкінці травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила імпорт газу через новий маршрут – Трансбалканський коридор, що дозволяє диверсифікувати поставки блакитного палива.