Повысят ли пенсии в 2025 году?
Однако такие изменения маловероятны, пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя министра социальной политики Дарью Марчак.
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Во-первых, основной момент – это то, что у нас индексация предусмотрена законом,
– отметила Марчак.
В законе говорится о том, что перерасчет пенсий проводится ежегодно в марте. И с нормативной законодательной точки зрения не предусмотрено проведение нескольких индексаций в течение года.
Однако, согласно словам министерки, в ведомстве будут смотреть на финансовое состояние. И если оно именно по страховым средствам будет позволять делать какие-то дополнительные шаги поддержки, то их будут инициировать.
Конечно, что это вопрос поддержки со стороны правительства,
– добавила Дарья Марчак.
В то же время Марчак напомнила, что в Украине есть обязательства государственного бюджета, которые касаются в основном специальных пенсионных систем. Эти специальные пенсионные системы – так называемые дополнительные пенсионные права. Их в разные годы своими с помощью изменений в законодательство предлагал парламент.
Вот такие пенсионные системы финансируются за счет средств государственного бюджета,
– отметила министр.
Важно! Из государственного бюджета, вряд ли будет возможность делать дополнительные повышения в этом году.