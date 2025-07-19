Какой средний размер пенсии в Украине после индексации?

По состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия в Украине выросла до 6 410 гривен, то есть на 10,7% больше, чем в начале года. Это результат мартовской индексации, которая охватила большинство пенсионеров, сообщает 24 Канал.

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Однако темпы инфляции оказались выше: по данным Госстата, рост цен за год составил 14,3%. Это означает, что реальная покупательная способность пенсионеров снизилась примерно на 4%.

Какие пенсии сейчас получают в Украине?

Сейчас 3,7% украинских пенсионеров получают менее 3 000 гривен, тогда как еще в прошлом году таких было более четверти. В то же время:

32% имеют выплаты в пределах 3 001 – 4 000 гривен;

29% – от 5 001 до 10 000 гривен;

а почти 15% – более 10 000 гривен.

Работающие пенсионеры получают в среднем 6 974 гривны. В то же время Украине насчитывается 10,3 миллиона пенсионеров, из которых 2,8 миллиона работают.