Який середній розмір пенсії в Україні після індексації?
Станом на 1 липня 2025 року середня пенсія в Україні зросла до 6 410 гривень, тобто на 10,7% більше, ніж на початку року. Це результат березневої індексації, яка охопила більшість пенсіонерів, повідомляє 24 Канал.
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Однак темпи інфляції виявилися вищими: за даними Держстату, зростання цін за рік склало 14,3%. Це означає, що реальна купівельна спроможність пенсіонерів знизилася приблизно на 4%.
Які пенсії зараз отримують в Україні?
Наразі 3,7% українських пенсіонерів отримують менше ніж 3 000 гривень, тоді як ще торік таких було понад чверть. Водночас:
- 32% мають виплати в межах 3 001 – 4 000 гривень;
- 29% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- а майже 15% – понад 10 000 гривень.
Працюючі пенсіонери отримують у середньому 6 974 гривні. Водночас Україні налічується 10,3 мільйона пенсіонерів, з яких 2,8 мільйона працюють.
У кого найвищі пенсії в Україні
Найвищі пенсії традиційно мають судді – до 390 тисяч гривень, а також прокурори – до 219 тисяч гривень.