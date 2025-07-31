Когда пенсии не облагаются налогом?

Пенсии в Украине до определенного размера не облагаются налогами, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Это касается выплат, которые не превышают три минимальные зарплаты – 24 000 гривен. Максимальный размер пенсии в 2025 году установлен на уровне 23 610 гривен, поэтому облагаться налогом только пенсия не может.

Когда пенсионеров заставят платить налоги?

Есть случаи, когда пенсионер все же вынужден будет платить налоги. Например, когда к пенсии может добавляться другой доход, и за превышение указанной суммы к пенсии будет применяться налогообложение. Это может быть зарплата, сдача жилья в аренду, доходы от дивидендов, пай.

В таком случае все доходы складываются и в случае, если они превышают заданные нормы (24 000 гривен), накладывается налог 15% или 20%.

Какой налог могут не платить пенсионеры?

Пенсионеры, которые получают выплату по возрасту, могут не платить налог за землю. Нужно заметить, что это возможно только, если участок, которая принадлежит лицу, соответствует определенным лимитам:

участок площадью до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства.

Пенсионеры также имеют льготы на бесплатный проезд в некотором городском и пригородном транспорте.