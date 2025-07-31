Какая пенсия у лиц после 65 лет?

Хотя получать возрастные надбавки невозможно после 65 лет, однако именно с этого возраста пенсионерам должны начислять пенсию, не меньше установленной минимальной пенсии в стране, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для лиц, достигших 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается:

40% от минимальной заработной платы, которая определена госбюджетом на соответствующий год,

сумма должна быть не меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Таким образом, в 2025 году пенсия для таких лиц не может быть ниже, чем 3 200 гривен. Это с учетом минимального размера зарплаты на уровне 8 000 гривен.

Но если пенсия все равно ниже, чем эта сумма, то для пенсионера предусматривается доплата, что составляет разницу между 3 200 гривнами и размером пенсии, которую начислили пенсионеру.

Как получать доплаты?

Чтобы получить доплаты нужно соответствовать определенным критериям, первый из которых получать пенсию:

по возрасту,

по инвалидности,

в случае потери кормильца,

по выслуге лет.

Второй критерий касается страхового стажа, который должен быть на уровне не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Обратите внимание! Пенсия для лиц, достигших 65 лет, с учетом доплат, должна составлять по состоянию на 2025 год не менее 3 758 гривен при условии, что есть стаж 35 – 30 лет, в зависимости от пола, не имеет трудоустройства и не получается сумма, которая больше установленного уровня.