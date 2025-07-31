Яка пенсія у осіб після 65 років?

Хоч отримувати вікові надбавки не можливо після 65 років, однак саме з цього віку пенсіонерам повинні нараховувати пенсію, не меншу за встановлену мінімальну пенсію в країні, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Для осіб, що досягли 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється:

40% від мінімальної заробітної плати, яку визначено держбюджетом на відповідний рік,

сума має бути не менша за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. .

Таким чином, у 2025 році пенсія для таких осіб не може бути нижчою, аніж 3 200 гривень. Це з врахуванням мінімального розміру зарплати на рівні 8 000 гривень.

Але якщо пенсія все одно нижча, аніж ця сума, то для пенсіонера передбачається доплата, що становить різницю між 3 200 гривнями та розміром пенсії, яку нарахували пенсіонеру.

Як отримувати доплати?

Щоб отримати доплати потрібно відповідати певним критеріям, перший з яких отримувати пенсію:

за віком,

по інвалідності,

у разі втрати годувальника,

за вислугою років.

Другий критерій стосується страхового стажу, який має бути на рівні не менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Зверніть увагу! Пенсія для осіб, що досягнули 65 років, з урахуванням доплат, має становити станом на 2025 рік не менше 3 758 гривень за умови, що є стаж 35 – 30 років, залежно від статі, не має працевлаштування та не отримується сума, яка більша за встановлений рівень.